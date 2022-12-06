На полі бою з'являться танки та бойові літаки: Резніков про допомогу від Заходу

Також Резніков зробив заяву щодо перспектив отримання Україною систем ППО Patriot.

"Річ у тому, що Patriot - це система протиповітряної оборони середньої дальності дії, а NASAMS або IRIS-T короткої, а є ще більш дальні ураження. Все йде поступово, системи Patriot дуже складні, дорогі та дуже довгі у виготовленні. Порівняйте, ми навіть NASAMS отримали та зараз для нас йде замовлення нових систем. Отримали від Німеччини IRIS-T і йде виготовлення нових систем. Тому це еволюційний шлях. Ми з вами взагалі рік тому не могли уявити, що в нас будуть HIMARS, системи M270 або 155-й калібр", - пояснив Резніков.

Він наголосив, треба розуміти одну річ, партнери України дуже практичні, прагматичні та реалістичні.

"Тому вони чітко розуміють - якщо дають якусь нову систему, то будуть усвідомлювати що в них є на складах амуніція до них, ракети, системи для ремонту, є інструктори і наші хлопці навчені", - каже Резніков.

Глава Міноборони пояснює, це все потребує часу, втім головне, що індустрія партнерів спроможна виготовити такі речі.

"Теж саме стосується танків Leopard. Оскільки вони є 1-ші, 2-гі та мають різну ціну і стан. Дати нам два таких танки - це ні до чого, а от 100 матиме значення. Значить вони мають бути в справному технічному стані. Тому, це не просто політичні перемовини, це і технологічні та логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з'являться танки стандартів НАТО. І не тільки Leopard, так само як сьогодні у нас з вами воює в артилерії більш як 8 систем 155-го калібру з різних країн. Тому будуть в нас, я переконаний, і танки і навіть бойові літаки", - підсумував міністр.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Україна терміново просить сучасні танки, щоби продовжити успіхи та звільнити додаткові території. Але США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.