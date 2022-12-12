На полі бою погоди не зроблять: Ігнат про можливу передачу МіГ-29 від Словаччини

Винищувачі МіГ-29, які Словаччина готова передати Україні, не зроблять погоду на полі бою. Саме тому для ЗСУ потрібні сучасні літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Мова там йде про 9 літаків, здається. Чи зроблять вони там погоду, особливо на полі бою? Навряд чи", - заявив Ігнат.

За його словами, Україні потрібні сучасні літаки, сучасні озброєння.

"Це літаки, які найпоширеніші у світі, які мають широкий спектр озброєння. Як HIMARS в артилерії", - додав спікер командування Повітряних сил ЗСУ.