За полгода по вине пьяных водителей произошло более 2 тыс. ДТП

Из них более 340 - с пострадавшими

За полгода по вине пьяных водителей произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), из них более 340 - с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полиция составила более 61 тысячу административных протоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.

При этом общее количество ДТП снизилось на 10 процентов. Так же уменьшилось количество смертельных случаев в результате аварий. Число ДТП, в которых пострадали люди, уменьшилось на 16%.

"На негативное представление граждан на состояние аварийности в Украине, прежде всего, влияют резонансные ДТП, в которых погибли или травмированы много лиц", - сообщил руководитель Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексей Сергеев.

По его словам, с начала года произошло 97 таких ДТП. Половина из них происходила с участием автобусов и маршрутных транспортных средств. В основном причинами ДТП с участием перевозчиков является ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения.

"В то же время, наиболее масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых - с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - сообщил Сергеев.

Напомним, Нацполиция зафиксировала за 23 июля 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения.