За півроку з вини п’яних водіїв сталося понад 2 тис. ДТП

З них більше 340 - з потерпілими

За півроку з вини п’яних водіїв сталося понад 2 тисячі дорожньо-транспортних пригод (ДТП), з них більше 340 - з потерпілими. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Поліція склала понад 61 тисячу адміністративних протоколів за фактами вчинення відповідних правопорушень.

При цьому загальна кількість ДТП знизилася на 10 відсотків. Так само зменшилася кількість смертельних випадків внаслідок аварій. Число ДТП, у яких постраждали люди, зменшилося на 16%.

"На негативне уявлення громадян на стан аварійності в Україні, насамперед, впливають резонансні ДТП, в яких загинуло або травмовано багато осіб", - повідомив керівник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Олексій Сергєєв.

За його словами, з початку року трапилось 97 таких ДТП. Половина з них відбувалася за участі автобусів та маршрутних транспортних засобів. Здебільшого основними причинами ДТП за участі перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів та свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху.

"Водночас, чи не найбільш масштабні та криваві ДТП вчиняються водіями, які перебували у стані сп’яніння. За перші шість місяців цього року з вини нетверезих водіїв сталося понад 2 тисячі аварій, 349 з яких - з потерпілими. Безпечність таких осіб призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей", - повідомив Сергєєв.

Нагадаємо, Нацполіція зафіксувала за 23 липня 631 випадок кермування у стані алкогольного сп'яніння.