Нацполиция зафиксировала за сутки 631 случай пьяного вождения

Новости Происшествия 24.07.2018 - 10:41
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В полиции призвали украинцев беречь друг друга

Национальная полиция Украины 24 июля сообщает, что за минувшие сутки был зафиксирован 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Facеboook.

В полиции призвали украинцев беречь друг друга и назвали пьяных за рулем потенциальными убийцами.

Нацполиция зафиксировала за сутки 631 случай пьяного вождения

"Мы не можем не поделиться этой страшной цифрой. 631 потенциальный убийца за один день. Друзья, берегите друг друга", - говорится в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 по предотвращению смертности на дорогах. За документ проголосовали 240 парламентариев.

За ДТП, приведшие к гибели людей и совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, документом предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что парламент как можно скорее примет закон, который введет автоматическую видеофиксацию скорости на дорогах.

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Теги:  полиция,  алкоголь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС