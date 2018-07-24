Нацполиция зафиксировала за сутки 631 случай пьяного вождения

В полиции призвали украинцев беречь друг друга

Национальная полиция Украины 24 июля сообщает, что за минувшие сутки был зафиксирован 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Facеboook.

В полиции призвали украинцев беречь друг друга и назвали пьяных за рулем потенциальными убийцами.

"Мы не можем не поделиться этой страшной цифрой. 631 потенциальный убийца за один день. Друзья, берегите друг друга", - говорится в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 по предотвращению смертности на дорогах. За документ проголосовали 240 парламентариев.

За ДТП, приведшие к гибели людей и совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, документом предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что парламент как можно скорее примет закон, который введет автоматическую видеофиксацию скорости на дорогах.