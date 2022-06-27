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Полетят головы? Зеленский рассказал об инспекции силовиков из-за войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине проводят инспекцию деятельности всех правоохранительных органов в связи с полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам встречи с президентом Молдовы Майи Санду.

"Действительно, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас, потому что 24-го числа некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ", - сказал он.

Кроме того, ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский якобы может уволить Ивана Баканова с должности главы СБУ из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

"Если бы я хотел его уволить, то уже бы давно уволил", - так Зеленский прокомментировал слухи об увольнении Баканова.

Он также добавил, что смена руководства любого правоохранительного органа зависит лишь от результата проверки их работы.

Напомним, ширилось мнение, что оккупанты сумели быстро захватить Херсон, ведь на границе с оккупированным Крымом были ликвидированы минные поля.

Но в Херсонском облсовете считают, что минные поля возле Крыма не были разминированы перед вторжением России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока неизвестно, кто виноват в том, что россиянам все же удалось оккупировать юг, этот вопрос будут решать позже.

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Владимир ЗеленскийИван Баканов