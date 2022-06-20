Были ли разминированы минные поля возле Крыма перед вторжением РФ: в Херсонском облсовете ответили

В Херсонском облсовете считают, что минные поля на прилегающей к территории Крыма не были разминированными перед вторжения России. Опровергли несколько распространенных версий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Херсонского областного совета Александра Самойленко в эфире Радио НВ .

Как отметил Самойленко, работая главой областного совета, некоторые из тайн государства до него иногда не доходят.

"Но для того, чтобы провести разминирование, как обвиняли, за последние годы, такие действия были бы заметны. По крайней мере, я бы о них знал, если бы действия какие - то происходили", - рассказал Самойленко.

Согласно одному из обвинений, прилегающие территории Крыма были разминированными во время строительства КПВВ в 2019 году. По словам Самойленко, строительство происходило на достаточно небольшой площади. Несмотря на то, что он не знает расположения минных полей, однако их разминирования в тот период не происходило.

Также председатель херсонского облсовета опроверг и другую версию, которая касалась вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук

"Была такая версия, что госпожа Верещук, когда она зашла в должность вице-премьера, приезжала, "завела" автобус (14 февраля 2022 года на КПВВ Чонгар и Каланчак начали курсировать автобусные шаттлы, - ред.). Для этого возможно было ликвидировано минное заграждение. На самом деле все действия, которые происходили, они происходили на путепроводе. Это дорога, по которой ездили машины. Она не была заминирована", - отметил Самойленко.

В то же время Самойленко убежден в том, что минные поля, которые существовали на 24 февраля - были на своих местах, однако враг предположительно знал об их расположении.