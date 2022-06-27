Полетять голови? Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війну

"Дійсно, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз, бо 24-го числа деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділись замість того, щоб захищати свій народ", - сказав він.

Окрім того, раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський нібито може звільнити Івана Баканова з посади голови СБУ через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

"Якби я хотів його звільнити, то вже б давно звільнив", - так Зеленський прокоментував чутки про звільнення Баканова.

Він також додав, що зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу залежить лише від результату перевірки їхньої роботи.