RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полетять голови? Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війну

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні проводять інспекцію діяльності всіх правоохоронних органів у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на на брифінг за результатами зустрічі з президентом Молдови Майї Санду.

"Дійсно, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз, бо 24-го числа деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділись замість того, щоб захищати свій народ", - сказав він.

Окрім того, раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський нібито може звільнити Івана Баканова з посади голови СБУ через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

"Якби я хотів його звільнити, то вже б давно звільнив", - так Зеленський прокоментував чутки про звільнення Баканова.

Він також додав, що зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу залежить лише від результату перевірки їхньої роботи.

Нагадаємо, ширилась думка, що окупанти зуміли швидко захопити Херсон, адже на межі з окупованим Кримом були ліквідовані мінні поля.

Проте в Херсонській облраді вважають, що мінні поля біля Криму не були розміновані перед вторгнення Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі невідомо, хто винен у тому, що росіянам все ж вдалося окупувати південь, це питання будуть вирішувати пізніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІван Баканов