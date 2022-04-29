Полеты ракет над АЭС в Украине могут обернуться ядерной аварией, - МАГАТЭ

О данном случае, когда камера видеонаблюдения сняла полет ракеты над этой АЭС, Украина официально проинформировала МАГАТЭ 28 апреля.

Сейчас Миссия изучает доказательства. По словам Гросси, если они подтвердятся, этот инцидент "будет иметь чрезвычайно серьезные последствия".

"Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", - отметил он.

Гросси сообщил, что уже был опубликован доклад, в котором представлены выводы о ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом.

Так, на сегодняшний день из 15 имеющихся в стране энергоблоков в рабочем режиме остаются 7, в том числе 2 на захваченной РФ Запорожской АЭС, 2 на Ровенской АЭС, 1 на Хмельницкой АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. 8 других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.