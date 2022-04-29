Польоти ракет над АЕС в Україні можуть обернутися ядерною аварією, - МАГАТЕ

Про даний випадок, коли камера відеоспостереження зняла політ ракети над цією АЕС, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ 28 квітня.

Зараз Місія вивчає докази. За словами Гроссі, якщо вони підтвердяться, цей інцидент "матиме надзвичайно серйозні наслідки".

"Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС, що могло б призвести до ядерної аварії", - зазначив він.

Гроссі повідомив, що вже була опублікована доповідь, в якій представлені висновки про ситуацію з атомною електроенергією в Україні в цілому.

Так, на сьогодні з 15 наявних в країні енергоблоків в робочому режимі залишаються 7, в тому числі 2 на захопленій РФ Запорізькій АЕС, 2 на Рівненській АЕС, 1 на Хмельницькій АЕС і 2 на Южно-Українській АЕС. 8 інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або знаходяться в резерві.