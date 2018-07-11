Полеты над Хельсинки ограничат на время встречи Трампа и Путина

Ограничения касаются центра Хельсинки и окрестностей аэропорта "Хельсинки-Вантаа"

В Хельсинки (Финляндия) на время встречи президентов США и России ограничат полеты воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении Агентства транспортной безопасности Финляндии.

Сообщается, что полеты будут ограничены с 6 утра 15 июля до 8 утра 17 июля. Ограничения касаются как воздушного транспорта, так и беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что ограничения касаются центра Хельсинки и окрестностей аэропорта "Хельсинки-Вантаа".

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия планирует ввести пограничный контроль для приезжающих из других стран Шенгенской зоны на 4 дня, с пятницы, 13 июля, в связи со встречей в Хельсинки президента США Трампа с президентом РФ Путиным.

Как известно, что встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки после того, как Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.