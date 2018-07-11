Польоти над Гельсінкі обмежать на час зустрічі Трампа і Путіна

Обмеження стосуються центру Гельсінкі і околиць аеропорту "Гельсінкі-Вантаа"

У Гельсінкі (Фінляндія) на час зустрічі президентів США і Росії обмежено польоти повітряних суден і безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться в повідомленні Агентства транспортної безпеки Фінляндії.

Повідомляється, що польоти будуть обмежені з 6 ранку 15 липня до 8 ранку 17 липня. Обмеження стосуються як повітряного транспорту, так і безпілотних літальних апаратів. Зазначимо, що обмеження стосуються центру Гельсінкі і околиць аеропорту "Гельсінкі-Вантаа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія планує ввести прикордонний контроль для приїжджих з інших країн Шенгенської зони на 4 дні, з п'ятниці, 13 липня, у зв'язку із зустріччю в Гельсінкі президента США Трампа з президентом РФ Путіним.

Як відомо, що зустріч лідерів США і РФ відбудеться 16 липня в Гельсінкі після того, як Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі і відвідає Великобританію.