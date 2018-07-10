Финляндия собирается ввеcти пограничный контроль с ЕС на время встречи Трампа с Путиным

Кабинет министров Финляндии примет официальное решение на заседании в пятницу

Финляндия планирует ввести пограничный контроль для приезжающих из других стран Шенгенской зоны на 4 дня, с пятницы, 13 июля, в связи со встречей в Хельсинки президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Встреча Трампа и Путина назначена на понедельник, 16 июля.

Кабинет министров Финляндии должен принять официальное решение о пограничных проверках на заседании в пятницу.

"Мы решили, что для повышения безопасности будет оправдано восстановление контроля на наших внутренних границах", - заявил высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел Киммо Эломаа.

Напомним, в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным затронет вопрос вмешательства РФ в Украину и в выборы президента США.