Финляндия собирается ввеcти пограничный контроль с ЕС на время встречи Трампа с Путиным

Новости Общество 10.07.2018 - 03:14
Фото: финские пограничники (eusa-rahastot.fi)
Фото: финские пограничники (eusa-rahastot.fi)

Кабинет министров Финляндии примет официальное решение на заседании в пятницу

Финляндия планирует ввести пограничный контроль для приезжающих из других стран Шенгенской зоны на 4 дня, с пятницы, 13 июля, в связи со встречей в Хельсинки президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Встреча Трампа и Путина назначена на понедельник, 16 июля.

Кабинет министров Финляндии должен принять официальное решение о пограничных проверках на заседании в пятницу.

"Мы решили, что для повышения безопасности будет оправдано восстановление контроля на наших внутренних границах", - заявил высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел Киммо Эломаа.

Напомним, в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным затронет вопрос вмешательства РФ в Украину и в выборы президента США.

От встречи Трампа и Путина не стоит ждать глобальных соглашений, - экс-министр Трамп и Путин могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии, - Bloomberg
Теги:  Владимир Путин,  Финляндия,  граница,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС