Полеты над Беларусью могут приостановить. ICAO получила запрос

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановление полетов над Беларусью. Это произошло после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщает Reuters.
Вчера самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска.
Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
После этого ряд стран заявили о приостановке полетов над Беларусью. Также в Офисе французского президента Эммануэля Макрона сообщили, что рассматривают запрет на полеты белорусского национального перевозчика "Белавиа" в аэропорты ЕС.
Напомним, Wizz Air перенаправил рейс из Киева в Таллинн в обход Беларуси.
Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью.
Также ожидается, что в ближайшие дни правительство Польши запретит полеты над этой страной авиакомпании LOT.