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Полеты над Беларусью могут приостановить. ICAO получила запрос

Автор: Анастасия Рокитна

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановление полетов над Беларусью. Это произошло после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает Reuters.

Вчера самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска.

Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

После этого ряд стран заявили о приостановке полетов над Беларусью. Также в Офисе французского президента Эммануэля Макрона сообщили, что рассматривают запрет на полеты белорусского национального перевозчика "Белавиа" в аэропорты ЕС.

Напомним, Wizz Air перенаправил рейс из Киева в Таллинн в обход Беларуси.

Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью.

Также ожидается, что в ближайшие дни правительство Польши запретит полеты над этой страной авиакомпании LOT.

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