Польоти над Білоруссю можуть призупинити. ICAO отримала запит

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. Це сталося після примусової посадки лайнера ірландського лоукостера Ryanair в Мінську і затримання творця Telegram-каналу NEXTA, який перебував на борту, Романа Протасевича.
Про це повідомляє Reuters.
Вчора літак авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, здійснив екстрену посадку в Мінську після повідомлень про мінування, що надійшли з аеропорту Мінська.
Для супроводу літака був піднятий винищувач Міг - 29 ВПС Білорусі. Відразу після приземлення білоруські силовики затримали творця і головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту.
Після цього низка країн заявили про припинення польотів над Білоруссю. Також в Офісі французького президента Еммануеля Макрона повідомили, що розглядають заборону на польоти білоруського національного перевізника "Белавіа" в аеропорти ЄС.
Нагадаємо, Wizz Air перенаправив рейс з Києва до Таллінна в обхід Білорусі.
Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю.
Також очікується, що в найближчі дні уряд Польщі заборонить польоти над цією країною авіакомпанії LOT.