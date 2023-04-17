Полетить на Марс. SpaceX сьогодні вперше запустить в космос корабель Starship

У понеділок, 17 квітня, компанія SpaceX Ілона Маска планує здійснити першу спробу запуску в космос інтегрованого корабля Starship, який розроблений з метою доставити людей на Марс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SpaceX .

Як зазначено на сторінці запуску на сайті компанії, SpaceX планує перший запуск у понеділок, 17 квітня, о 8:00 ранку за центральноєвропейським часом (16:00 за Києвом) з бази Starbase в Техасі.

Пряма вебтрансляція тестового польоту розпочнеться приблизно за 45 хвилин до старту. Слідкувати за запуском можна на сторінці компанії на YouTube.

Starship - це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

Успіх такого тесту вимірюється тим, як багато компанія може дізнатися, адже нові дані дадуть інформацію і підвищать ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX стрімко просуває розробку Starship.

Команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship із Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж знову запалити двигуни та перевернутися у вертикальну конфігурацію для приземлення.