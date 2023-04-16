Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

Завтра, 17 квітня, SpaceX планує провести перше льотне випробування повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети з бази Starbase в Техасі.

Starship - це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

Фото: SpaceX завтра вперше запустить в космос корабель Starship (twitter.com SpaceX)

Успіх такого тесту вимірюється тим, як багато компанія може дізнатися, адже нові дані дадуть інформацію і підвищать ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX стрімко просуває розробку Starship.

"Нині команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship із Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж знову запалити двигуни та перевернутися у вертикальну конфігурацію для приземлення", - повідомили в компанії.

На додаток до випробувань верхнього ступеня Starship, команда провела численні випробування ракети Super Heavy, які включають дедалі складніші статичні вогні, що призвело до повного випробування двигуна 31 Raptor - найбільшої кількості одночасних запалювань ракетних двигунів у світі історії.

Команда також побудувала найвищу у світі вежу для запуску та уловлювання ракет. Маючи висоту 146 метрів або майже 500 футів, башта для запуску та захоплення призначена для підтримки інтеграції в транспортний засіб, запуску та захоплення надважкого ракетного прискорювача.

Раніше ми писали, SpaceX готується до запуску надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Нагадаємо, компанія Tesla знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі.

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