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Полетит на Марс. SpaceX сегодня впервые запустит в космос корабль Starship

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Понедельник 17 апреля 2023 15:48
Полетит на Марс. SpaceX сегодня впервые запустит в космос корабль Starship Фото: SpaceX сегодня впервые запустит в космос корабль Starship (twitter.com SpaceX)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 17 апреля, компания SpaceX Илона Маска планирует осуществить первую попытку запуска в космос интегрированного корабля Starshiр, который разработанный с целью доставить людей на Марс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SpaceX.

Как отмечается на странице запуска на сайте компании, SpaceX планирует первый запуск в понедельник, 17 апреля, в 8:00 утра по центральноевропейскому времени (16:00 по Киеву) с базы Starbase в Техасе.

Прямая веб-трансляция тестового полета начнется примерно за 45 минут до старта. Следить за запуском можно на странице компании на YouTube.

Starship - это полностью многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки как экипажа, так и груза на орбиту Земли, и помощи человечеству вернуться на Луну и путешествовать на Марс и дальше.

Успех такого теста измеряется тем, как многие компании могут узнать, ведь новые данные дадут информацию и повысят вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX стремительно продвигает разработку Starship.

Команда SpaceX завершила несколько суборбитальных лётных испытаний верхней ступени Starship из Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через дозвуковую фазу входа, прежде чем снова зажечь двигатели и перевернуться в вертикальную конфигурацию для приземления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что SpaceX планирует в понедельник, 17 апреля, провести первое лётное испытание интегрированного корабля Starship.

Также ранее мы писали, что SpaceX готовится к запуску сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

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