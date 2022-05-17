ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В поле возле Макарова на противотанковой мине подорвался трактор

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 20:51
В поле возле Макарова на противотанковой мине подорвался трактор Фото: в поле возле Макарова подорвался трактор (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист выехал в поле и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Еще одну неразорвавшуюся мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники.В поле возле Макарова на противотанковой мине подорвался тракторПолиция в очередной раз предостерегает граждан-избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102".

Напомним, в Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы