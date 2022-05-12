В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор
В Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает РБК-Украина.
"Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине подорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию. Случилось это сегодня, 12 мая, после обеда", - написал Живицкий.
Напомним, недавно в Тростянце Сумской области следователи ГБР нашли важные документы военных РФ. В частности, они указывают на то, что оккупанты хотели захватить всю Украину.
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