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В полі біля Макарова на протитанковій міні підірвався трактор

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 20:51
В полі біля Макарова на протитанковій міні підірвався трактор Фото: в полі біля Макарова підірвався трактор (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. В результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.В полі біля Макарова на протитанковій міні підірвався тракторПоліція вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102".

Нагадаємо, у Тростянці Сумської області на міні підірвався цивільний трактор. Сталося це біля лікарні, де під час бойових дій стояв російський танк.

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