Польcький єврокомісар наполягає на обмеженнях для української сільгосппродукції

За словами Войцеховського, відповідний лист він направив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Проте зазначається, що в ЄК не всі поділяють його думку.

Так, Служби комісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса хочуть послабити існуючі захисні положення, та усунути можливість запровадження тимчасового ембарго ЄС у разі раптового напливу продуктів з України.

Відповідна заборона Євросоюзу на імпорт чотирьох зернових з України вже вводилася блоком на початку "зернової кризи", та діяла до 15 вересня 2023 року.

"Заявляю про необхідність обмеження імпорту двох чутливих товарів... Це моє велике завдання на 2024 рік - переконатися, що новий регламент, якщо його буде видано, запровадить достатньо сильні захисні положення, щоб знову не виникло кризи, пов’язаної з надлишковою пропозицією", - сказав Войцеховський журналістам.

У публікації вказується, що RMF FM неофіційно стало відомо про те, що Войцеховський навіть погрожував відкликати свою підтримку постанови, якщо його вимоги не будуть прийняті.

Польський єврокомісар наголошує, що останнім часом спостерігається значне зростання імпорту з України птиці та цукру. Це нібито загрожує конкурентоспроможності сектора ЄС, включаючи польське виробництво відповідних товарів, попереджає він.

"Це перевищення відчувають майже всі країни ЄС, а організації птахівників і виробників цукру скаржаться в ЄК. Тому я представляю необхідність обмежити кількісний імпорт цих двох чутливих продуктів", - сказав Войцеховський.

Заборона імпорту українського зерна

Нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року запровадила заборону на імпорт українського зерна. Це було з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення запровадили на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту скасують. Але Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити такі заходи в односторонньому порядку.

Раніше, на початку січня, міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.