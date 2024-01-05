Польский еврокомиссар настаивает на ограничениях для украинской сельхозпродукции

По словам Войцеховского, соответствующее письмо он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Однако отмечается, что в ЕК не все разделяют его мнение.

Так, Службы комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса хотят ослабить существующие защитные положения и устранить возможность введения временного эмбарго ЕС в случае внезапного наплыва продуктов из Украины.

Соответствующий запрет Евросоюза на импорт четырех зерновых из Украины уже вводился блоком в начале "зернового кризиса" и действовал до 15 сентября 2023 года.

"Заявляю о необходимости ограничения импорта двух чувствительных товаров... Это моя большая задача на 2024 год - убедиться, что новый регламент, если он будет издан, введет достаточно сильные защитные положения, чтобы снова не возникло кризиса, связанного с избыточным предложением", – сказал Войцеховский журналистам.

В публикации указывается, что RMF FM неофициально стало известно о том, что Войцеховский даже угрожал отозвать свою поддержку постановления, если его требования не будут приняты.

Польский еврокомиссар отмечает, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта из Украины птицы и сахара. Это якобы чревато конкурентоспособностью сектора ЕС, включая польское производство соответствующих товаров, предупреждает он.

"Это превышение испытывают почти все страны ЕС, а организации птицеводов и производителей сахара жалуются в ЕК. Поэтому я представляю необходимость ограничить количественный импорт этих двух чувствительных продуктов", - сказал Войцеховский.

Запрет импорта украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 г. ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.

Ранее, в начале января, министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.