За полчаса 70 взрывов: Сумскую область продолжают обстреливать из России

"Сегодня около 8:45 наблюдатели зафиксировали 5 приходов со стороны РФ в районе Есмань. С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи со стороны территории РФ", - говорится в сообщении.

После чего, около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.

Известно, что потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, вчера в течение дня произошло 6 обстрелов с территории России приграничных районов Сумской и Черниговской областей. На одной позиции обстрелы продолжались более двух часов.

Добавим, пограничники вчера утром остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.

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