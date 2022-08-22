Пол сотни прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 21 августа неоднократно обстреливали Сумскую область. В областной военной администрации зафиксировали пол сотни прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Около 17:00 часов вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады", - отметил чиновник.
Живицкий рассказал, что всего в течение суток было зафиксировано 50 прилетов:
"Во всех случаях - предварительно без потерь и разрушений", - добавил глава ОВА.
Напомним, вечером воскресенья, 21 августа, военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили беспилотник оккупантов в небе над Сумской областью.
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