Пів сотні прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 21 серпня неодноразово обстрілювали Сумську область. В обласній військовій адміністрації зафіксували пів сотні прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Близько 17:00 години ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади", - зазначив посадовець.
Живицький розповів, що загалом протягом доби було зафіксовано 50 прильотів:
"В усіх випадках - попередньо без втрат та руйнувань", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, ввечері неділі, 21 серпня, військовослужбовці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.
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