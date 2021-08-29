Более пол сотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана

"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднований Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Указано, что кроме превентивной отработки города и района к охране порядка присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".

Сотрудникам уже провели инструктаж и они направились по местам несения службы.