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Понад пів сотні поліцейських охоронятимуть порядок в Умані під час Рош га-Шана

Автор: Марія Кучерявець

Для забезпечення безпеки громадян в Умані залучено понад півсотні патрульних. Вони нестимуть службу в місті під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Понад півсотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей під час святкувань Рош га-Шана", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що окрім превентивного відпрацювання міста та району до охорони порядку долучилися представники громадського формування Умані "Штурм".

Співробітникам вже провели інструктаж і вони направилися по місцях несення служби.

Нагадаємо, в цьому році до Умані очікується прибуття близько 50 тисяч хасидів, які приїдуть для святкування Рош га-Шану.

Додамо, в МВС України розповіли про правила епідбезпеки, яких необхідно буде дотримуватися хасидам під час святкувань.

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УманьРош Ха-Шана