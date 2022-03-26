До замаху на Зеленського причетні найманці "групи Вагнера", - радник міністра оборони

Російська приватна військова група "Вагнер" причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, і пару з них безрезультатно відправили в Україну", - заявив Лубківський.

Він також зазначив, що змова була підтверджена українською розвідкою і спецназом, що відповідає за охорону Зеленського.

"Всі ці документи і необхідні докази будуть представлені в Міжнародний суд", - сказав він, додавши, що не може розкрити більше інформації з оперативних причин.