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СБУ объявила подозрение командиру ЧВК "Вагнер": суть обвинения

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 10:01
СБУ объявила подозрение командиру ЧВК "Вагнер": суть обвинения Фото: СБУ объявила подозрение руководителю ЧВК "Вагнер" (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер". Он командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Обновлено: собеседник РБК-Украина в силовых структурах сообщил, что речь идет о Дмитрие Уткине.

Что о нем известно: Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа ГРУ, подполковник запаса, кавалер четырех орденов Мужества. По данным СМИ, считается основателем частной военной компании ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против Дмитрия Уткина как главы ЧВК "Вагнер".

Он, по данным следствия, причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны. Подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для осуществления скрытых военных операций РФ.

Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Он командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против ВСУ.

Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери из-за отпора подразделениями ВСУ.

Подозреваемый координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейского корпуса РФ. На основании полученных доказательств противоправной деятельности, злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:

  • ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

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Служба безопасности Украины ЧВК Вагнера
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