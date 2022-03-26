Ермак о возможной новой волне вторжения РФ: "Нам придется защищаться дальше"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что планы России быстро захватить нашу страну провалились, при этом Кремль все равно будет пытаться продолжать наступление, проводя скрытую мобилизацию и вынуждая союзников дать войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя ОПУ на встрече Atlantic Council.

"Захватнические планы Кремля терпят поражение. Блицкриг провалился. Никакой стратегической задачи силы вторжения не выполнили даже через месяц боев", - отмечает Ермак.

Чиновник добавил, что Москва рассчитывала, что вторжение в Украину будет "легкой прогулкой".

"Они считали, что скоро подавят наше стремление к свободе. Что ж, у них большой опыт в этом. У них за плечами - Берлин 53-го, Будапешт 56-го, Прага 68-го… Но они забыли, что ОДКБ - это бледная тень Варшавского договора. Россия - это бледная тень СССР. Но у нее все еще очень большие ресурсы. В частности, человеческие", - заявил он.

Ермак напомнил, что Чехословакию "укротили" полмиллиона солдат, а сейчас на захват Украины Кремль отправил около 200 тысяч военных.

"Пока что. Но новая волна вторжения уже на подходе. И, возможно, она будет больше. В России идет скрытая мобилизация. Союзники России пытаются избежать участия в ее злости. Но шантажом и провокациями она все еще может их вынудить. И это значит, что нам придется защищаться дальше", - сказал он.