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Ермак о возможной новой волне вторжения РФ: "Нам придется защищаться дальше"

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 00:19
Ермак о возможной новой волне вторжения РФ: "Нам придется защищаться дальше" Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что планы России быстро захватить нашу страну провалились, при этом Кремль все равно будет пытаться продолжать наступление, проводя скрытую мобилизацию и вынуждая союзников дать войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя ОПУ на встрече Atlantic Council.

"Захватнические планы Кремля терпят поражение. Блицкриг провалился. Никакой стратегической задачи силы вторжения не выполнили даже через месяц боев", - отмечает Ермак.

Чиновник добавил, что Москва рассчитывала, что вторжение в Украину будет "легкой прогулкой".

"Они считали, что скоро подавят наше стремление к свободе. Что ж, у них большой опыт в этом. У них за плечами - Берлин 53-го, Будапешт 56-го, Прага 68-го… Но они забыли, что ОДКБ - это бледная тень Варшавского договора. Россия - это бледная тень СССР. Но у нее все еще очень большие ресурсы. В частности, человеческие", - заявил он.

Ермак напомнил, что Чехословакию "укротили" полмиллиона солдат, а сейчас на захват Украины Кремль отправил около 200 тысяч военных.

"Пока что. Но новая волна вторжения уже на подходе. И, возможно, она будет больше. В России идет скрытая мобилизация. Союзники России пытаются избежать участия в ее злости. Но шантажом и провокациями она все еще может их вынудить. И это значит, что нам придется защищаться дальше", - сказал он.

Ранее руководитель ОПУ Андрей Ермак рассказал, что Украина поддерживает план, предложенный Польшей, Чехией и Словенией - прекратить выдавать визы для всех граждан РФ, отключить SWIFT и о полной блокаде транспортного сообщения.

Война России против Украины длится с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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