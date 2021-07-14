Покушение на убийство генерала СБУ: Расюк пошел на сделку и получил условный срок

Подозреваемый по делу о подготовке убийства сотрудника СБУ Андрей Расюк заключил соглашение с прокурором о признании виновности. В частности, суд назначил ему согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Печерского районного суда Киева.
"Утвердить соглашение между прокурором второго отдела процессуального руководства первого управления организации ... и подозреваемым о признании виновности",- говорится в документе.
Таким образом, Расюк обязался сотрудничать в раскрытии бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромная и дал на это письменное согласие.
Напомним, Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу полковника "Альфы" Андрея Расюка.
Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ранее представители СБУ и Офиса генерального прокурора подтвердили задержание Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.
В то же время, они опровергли розыск экс-заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который якобы сбежал после задержания и отметили что он не является подозреваемым.