Замах на вбивство генерала СБУ: Расюк пішов на угоду та отримав умовний термін

Підозрюваний у справі про підготовку вбивства співробітника СБУ Андрій Расюк уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Зокрема, суд призначив йому узгоджене покарання - 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Печерського районного суду Києва.
"Затвердити угоду між прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації…та підозрюваним про визнання винуватості" - йдеться в документі.
Таким чином, Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного та дав на це письмову згоду.
Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва відправив під варту полковника "Альфи" Андрія Расюка.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
Раніше представники СБУ та Офісу генерального прокурора підтвердили затримання Расюка за підозрою в організації та підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.
Водночас, вони спростували розшук екс-заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який нібито втік після затримання і зазначили що він не є підозрюваним.