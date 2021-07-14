RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Замах на вбивство генерала СБУ: Расюк пішов на угоду та отримав умовний термін

Автор: Марія Кучерявець

Підозрюваний у справі про підготовку вбивства співробітника СБУ Андрій Расюк уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Зокрема, суд призначив йому узгоджене покарання - 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Печерського районного суду Києва.

"Затвердити угоду між прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації…та підозрюваним про визнання винуватості" - йдеться в документі.

Таким чином, Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного та дав на це письмову згоду.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва відправив під варту полковника "Альфи" Андрія Расюка.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Раніше представники СБУ та Офісу генерального прокурора підтвердили затримання Расюка за підозрою в організації та підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Водночас, вони спростували розшук екс-заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який нібито втік після затримання і зазначили що він не є підозрюваним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїнизамахСуд