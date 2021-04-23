Покушение на убийство в СБУ: суд отменил арест экс-замглавы спецслужбы Нескоромного

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда .

Апелляционный суд 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции об аресте экс-сбушника.

Бывший зампред спецслужбы подозревается в том, что вместе с другим сотрудником этого органа – Юрием Расюком – пытался организовать покушение на генерала Наумова. Стоимость операции по устранению потерпевшего они оценили в 50 тысяч долларов.

Расюк был задержан и арестован в январе текущего года. Нескоромный выехал из Украины и ему сообщили о подозрении заочно.

В то же время, адвокаты экс-замглавы СБУ отрицают, что их клиент приобрел статус подозреваемого. По их словам, следствие СБУ не имело право расследовать дело против своего сотрудника, а кроме того, сообщение о подозрении Нескоромному было вручено ненадлежащим образом. В частности, документ оставили на проходной его дома, на работе, а также вручили его сестре, которая одновременно является и его адвокатом.

СБУ заявляет, что 29 января объявило экс-сотрудника в международный розыск.

Но в апелляционном суде стало известно, что кроме вынесения соответствующего постановления, правоохранители не предприняли дальнейших шагов для международного розыска подозреваемого. Например, не подали соответствующее ходатайство для Интерпола.

Учитывая это, апелляционный суд признал факт отсутствия Нескоромного в международном розыске, а также отменил решение о его заочном аресте.

Решение суда обжалованию не подлежит.