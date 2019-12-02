Покушение на Соболева: "Правый сектор" проверяет информацию о причастности своих бойцов

В "Правом секторе" проверяют информацию о том, что исполнители покушения на Вячеслава Соболева, были членами организации. Об этом в Facebook сообщил заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт.

В частности, Гергерт отметил, что проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

"Как буду иметь больше данных, буду об этом говорить", - подчеркнул он.

Отметим, до этого СМИ сообщали, что подозреваемые служили у комбата "Червня" - это позывной Гергерта.

Напомним, сегодня полиция Киева задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева, а в МВД подтвердили, что целью был сам депутат Киевского областного совета.

Также сообщалось, что полиция уже обнаружила оружие, из которого обстреляли Range Rover Соболева, в результате чего погиб его сын.

Покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.

О Соболеве известно, что он крупный донецкий бизнесмен, в частности, владел торговой сетью "Обжора", которую продал в 2007 году. Он также является владельцем ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболева уличили в финансировании терроризма из-за того, что супермаркеты "Обжора" продолжают работать на оккупированной части Донецкой области.