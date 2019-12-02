Покушение на Соболева: полиция нашла оружие

Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

Стрельба в центре Киева велась из карабина

Полиция обнаружила оружие, из которого было осуществлено покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба.

"Сегодня утром были задержаны подозреваемые, в ближайшее время будет собрана доказательная база. Наши специалисты нашли оружие, из которого было совершено убийство. В ближайшее время будет следственный эксперимент", - отметил Клименко.

Он также отметил, что обвинение будет просить содержание под стражей для задержанных.

"Мы пообщались с свидетелями, сняли видео с камер. Благодаря видеонаблюдению удалось преступление раскрыть более быстро", - добавил Клименко.

В то же время начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что стрельба велась из карабина калибром 7,62. Он также подчеркнул, что никто кроме погибшего ребенка не пострадал. До этого СМИ писали, что в ходе инцидента был ранен депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева.

Покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.