Замах на Соболєва: "Правий сектор" перевіряє інформацію про причетність своїх бійців

У "Правому секторі" перевіряють інформацію про те, що виконавці замаху на В'ячеслава Соболєва, були членами організації. Про це у Facebook повідомив заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт.

Зокрема, Гергерт зазначив, що перевіряє інформацію, чи були затримані бійцями його батальйону.

"Як буду мати більше даних, буду про це говорити", - підкреслив він.

Відзначимо, до цього ЗМІ повідомляли, що підозрювані служили у комбата "Червня" - це позивний Гергерта.

Нагадаємо, сьогодні поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва, а у МВС підтвердили, що метою був сам депутат Київської обласної ради.

Також повідомлялося, що поліція вже виявила зброю, з якого обстріляли Range Rover Соболєва, в результаті чого загинув його син.

Замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.

Про Соболєва відомо, що він великий донецький бізнесмен, зокрема, володів торговою мережею "Обжора", яку продав у 2007 році. Він також є власником ресторану "Маріо", біля якого сталася стрілянина. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Соболєва викрили у фінансуванні тероризму через те, що супермаркети "Обжора" продовжують працювати на окупованій частині Донецької області.