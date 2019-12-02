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Покушение на Соболева: "Правый сектор" проверяет информацию о причастности своих бойцов

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 18:22
Покушение на Соболева: "Правый сектор" проверяет информацию о причастности своих бойцов
Фото: место стрельбы (kiev.informator.ua)

Ранее СМИ сообщили об участии нападавших в "Правом секторе"

В "Правом секторе" проверяют информацию о том, что исполнители покушения на Вячеслава Соболева, были членами организации. Об этом в Facebook сообщил заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт.

В частности, Гергерт отметил, что проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

"Как буду иметь больше данных, буду об этом говорить", - подчеркнул он.

Андрій Гергерт про вбивство дитини у Києві

Жахливе звірство трапилось вчора в столиці, нашої країни! Як батька чотирьох дітей, мені важко підібрати слова співчуття, які хоч на дещицю здатні зменшити горе загиблої дитини. Рве душу також цей факт, що все частіше хлопці, які пройшли горнило війни, стають страшною зброєю у чиїхось нелюдських ігрищах! Andriy Gergert

Опубліковано Андрієм Гергертом Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Отметим, до этого СМИ сообщали, что подозреваемые служили у комбата "Червня" - это позывной Гергерта.

Напомним, сегодня полиция Киева задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева, а в МВД подтвердили, что целью был сам депутат Киевского областного совета.

Также сообщалось, что полиция уже обнаружила оружие, из которого обстреляли Range Rover Соболева, в результате чего погиб его сын.

Покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.

О Соболеве известно, что он крупный донецкий бизнесмен, в частности, владел торговой сетью "Обжора", которую продал в 2007 году. Он также является владельцем ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболева уличили в финансировании терроризма из-за того, что супермаркеты "Обжора" продолжают работать на оккупированной части Донецкой области.

Стрельба в Киеве: правоохранители выясняют обстоятельства конфликта
Новости Украины КиевПравый секторпокушение
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