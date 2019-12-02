Замах на Соболєва: "Правий сектор" перевіряє інформацію про причетність своїх бійців

Фото: місце стрільби (kiev.informator.ua)

Раніше ЗМІ повідомили про участь нападників у "Правому секторі"

У "Правому секторі" перевіряють інформацію про те, що виконавці замаху на В'ячеслава Соболєва, були членами організації. Про це у Facebook повідомив заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт.

Зокрема, Гергерт зазначив, що перевіряє інформацію, чи були затримані бійцями його батальйону.

"Як буду мати більше даних, буду про це говорити", - підкреслив він.

Андрій Гергерт про вбивство дитини у Києві Жахливе звірство трапилось вчора в столиці, нашої країни! Як батька чотирьох дітей, мені важко підібрати слова співчуття, які хоч на дещицю здатні зменшити горе загиблої дитини. Рве душу також цей факт, що все частіше хлопці, які пройшли горнило війни, стають страшною зброєю у чиїхось нелюдських ігрищах! Andriy Gergert Опубліковано Андрієм Гергертом Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Відзначимо, до цього ЗМІ повідомляли, що підозрювані служили у комбата "Червня" - це позивний Гергерта.

Нагадаємо, сьогодні поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва, а у МВС підтвердили, що метою був сам депутат Київської обласної ради.

Також повідомлялося, що поліція вже виявила зброю, з якого обстріляли Range Rover Соболєва, в результаті чого загинув його син.

Замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.

Про Соболєва відомо, що він великий донецький бізнесмен, зокрема, володів торговою мережею "Обжора", яку продав у 2007 році. Він також є власником ресторану "Маріо", біля якого сталася стрілянина. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Соболєва викрили у фінансуванні тероризму через те, що супермаркети "Обжора" продовжують працювати на окупованій частині Донецької області.