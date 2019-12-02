Покушение на Соболева: один из киллеров три года воевал на Донбассе

Командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Вячеслава Соболева, три года воевал на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

По его словам, такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны ушел семь месяцев назад, как ушел со словами, что больше не может", - отметил Гергерт.

Кроме того, лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко на своей странице в Facebook опроверг причастность подозреваемых в покушении на депутата к деятельности организации.

"НОД ПС в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору и обращается к журналистам с требованием опровергнуть неправдивую информацию, которая была распространена", - написал он.

Напомним, 2 декабря столичная полиция задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева. В Министерстве внутренних дел подтвердили, что целью был сам депутат Киевского областного совета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция уже обнаружила оружие, из которого обстреляли Range Rover Соболева, в результате чего погиб его сын.

Отметим, что покушение на депутата Вячеслава Соболева произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.