Замах на Соболєва: один з кілерів три роки воював на Донбасі

Командир батальйону, заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що один із затриманих, якого підозрюють у замаху на В'ячеслава Соболєва, три роки воював на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

За його словами, такі дії бійця можуть бути пов'язані з пост-травматичним синдромом.

"В підрозділі виконував функцію снайпера. Сміливий боєць. Відкритий. Воював три роки. Він з війни пішов сім місяців тому, як пішов зі словами, що більше не може", - зазначив Гергерт.

Крім того, лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко на своїй сторінці в Facebook спростував причетність підозрюваних у замаху на депутата до діяльності організації.

"НОД ПС в черговий раз підкреслює, що Андрій Гергерт і його бійці не мають ніякого відношення до Правого сектору і звертається до журналістів з вимогою спростувати неправдиву інформацію, яка була поширена", - написав він.

Нагадаємо, 2 грудня столична поліція затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що метою був сам депутат Київської обласної ради.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція вже виявила зброю, з якого обстріляли Range Rover Соболєва, в результаті чого загинув його син.

Зазначимо, що замах на депутата В'ячеслава Соболєва відбулося 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.