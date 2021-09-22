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Покушение на Шефира: Зеленский обещает сильный ответ на "привет выстрелами из леса"

Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на покушение на своего помощника Сергей Шефира. По его словам, ответ будет сильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - заявил президент.

Он также заявил, что этот инцидент не повлияет на курс его политики.

Напомним, ранее руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко рассказал, что в деле о покушении рассматриваются несколько версий, но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

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Владимир ЗеленскийСергей Шефир