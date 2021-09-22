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Замах на Шефіра: Зеленський обіцяє сильну відповідь на "привіт пострілами з лісу"

Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський офіційно відреагував на замах на свого помічника Сергій Шефіра. За його словами, відповідь буде сильною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю до столиці. Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили, внутрішні чи зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати привіт мені пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною ", - заявив президент.

Він також заявив, що цей інцидент не вплине на курс його політики.

Нагадаємо, раніше керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко розповів, що в справі про замах розглядаються кілька версій, але їх поки не будуть озвучувати, щоб не нашкодити слідству.

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Володимир ЗеленськийСергій Шефір