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Покушение на Шефира: силовики прочесали 430 гектаров леса, но оружие не нашли

Автор: Дмитрий Кузнецов

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители прочесали 430 гектаров леса в Киевской области. Однако оружие найти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Дениса Монастырского.

"Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сказал он.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

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Министерство внутренних дел УкраиныСергей ШефирДенис Монастырский