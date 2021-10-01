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Замах на Шефіра: силовики прочесали 430 гектарів лісу, але зброю не знайшли

Автор: Дмитрий Кузнецов

Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу в Київській області. Однак зброю знайти не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Дениса Монастирського.

"Правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки не знайдено", - сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Відзначимо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниСергій ШефірДенис Монастирський