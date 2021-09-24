К расследованию покушения на Шефира привлекли ФБР, - Енин

Украина приняла предложение от США касаемо помощи в расследовании покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира. Это должно побороть сомнения в его объективности у граждан и иностранных коллег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина в программе "Свобода слова Савика Шустера" .

По словам Енина, Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей.

"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - отметил Енин.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 24 сентября зрители услышат эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания". Также эксперты в студии, среди которых Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитрий Гордон и другие, дают ответ на вопрос: было ли нападение на помощника Зеленского покушением на президентские реформы и изменит ли страну "Закон об олигархах"?



Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.



Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.



А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.



Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.



В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.