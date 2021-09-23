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Покушение на Шефира: полиция прочесывает 430 гектаров леса, к поиску улик привлекли водолазов

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевской области правоохранители продолжают искать доказательства, которые могли оставить неизвестные, которые вчера напали на помощника президента Сергея Шефира. К поиску улик привлекли даже водолазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сейчас полицейские, бойцы Национальной гвардии и сотрудники ГСЧС прочесывают более 430 гектаров леса, а также отрабатывают ближайшие к месту нападения населенные пункты. Чтобы осмотреть ближайшие водоемы, привлекли водолазов.

"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления", - рассказали в полиции.

Гильзы, которые нашли на месте совершения покушения, уже отправили на соответствующие экспертизы. Сейчас специалисты детально обследуют автомобиль, в котором находился Шефир.

Напомним, вчера неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Как рассказали в МВД, в автомобиль помощника президента стреляли патронами, которые изготовили не в Украине.

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Сергей ШефирКиевская область