Покушение на Шефира: полиция прочесывает 430 гектаров леса, к поиску улик привлекли водолазов

В Киевской области правоохранители продолжают искать доказательства, которые могли оставить неизвестные, которые вчера напали на помощника президента Сергея Шефира. К поиску улик привлекли даже водолазов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Сейчас полицейские, бойцы Национальной гвардии и сотрудники ГСЧС прочесывают более 430 гектаров леса, а также отрабатывают ближайшие к месту нападения населенные пункты. Чтобы осмотреть ближайшие водоемы, привлекли водолазов.
"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления", - рассказали в полиции.
Гильзы, которые нашли на месте совершения покушения, уже отправили на соответствующие экспертизы. Сейчас специалисты детально обследуют автомобиль, в котором находился Шефир.
Напомним, вчера неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.
Как рассказали в МВД, в автомобиль помощника президента стреляли патронами, которые изготовили не в Украине.