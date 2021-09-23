Покушение на Шефира. Полиция надеется найти в лесу оружие, как в случае с Окуевой

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет. В очень подобном и, к сожалению успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017, сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Брно" нашли в лесополосе на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина", - написал Шевченко.

При этом он добавил, что местоположение стрелка установлено.

"Оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу", - написал Шевченко.

По его словам, были допрошены свидетели, в частности, грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира.

"Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи. Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", - добавил он.