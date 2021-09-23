UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Покушение на Шефира. Полиция надеется найти в лесу оружие, как в случае с Окуевой

Автор: Валерия Полищук

Сегодня полиция и Национальная гвардия продолжат тщательные поиски оружия, из которого стреляли в автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, в лесном массиве. Они надеются найти оружие, которое возможно оставил там злоумышленник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора по коммуникациям МВД Артема Шевченко в Facebook.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет. В очень подобном и, к сожалению успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017, сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Брно" нашли в лесополосе на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина", - написал Шевченко.

При этом он добавил, что местоположение стрелка установлено.

"Оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу", - написал Шевченко.

По его словам, были допрошены свидетели, в частности, грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира.

"Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи. Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", - добавил он.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, США пообещали помочь с расследованием о покушении на Шефира.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шефир