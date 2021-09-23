Замах на Шефіра. Поліція сподівається знайти в лісі зброю, як у випадку з Окуєвою

"Сьогодні поліція і нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю - доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна", - написав Шевченко.

При цьому він додав, що місце розташування стрілка встановлено.

"Воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч", - написав Шевченко.

За його словами, були допитані свідки, зокрема, грибники, які були неподалік і пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра.

"Їх свідчення про характер звуку стрільби - досить схожі. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем при підготовці сектора обстрілу", - додав він.