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Замах на Шефіра. Поліція сподівається знайти в лісі зброю, як у випадку з Окуєвою

Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні поліція і Національна гвардія продовжать ретельні пошуки зброї, з якої стріляли в автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, в лісовому масиві. Вони сподіваються знайти зброю, яку можливо залишив там зловмисник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора з комунікацій МВС Артема Шевченка в Facebook.

"Сьогодні поліція і нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю - доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна", - написав Шевченко.

При цьому він додав, що місце розташування стрілка встановлено.

"Воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч", - написав Шевченко.

За його словами, були допитані свідки, зокрема, грибники, які були неподалік і пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра.

"Їх свідчення про характер звуку стрільби - досить схожі. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем при підготовці сектора обстрілу", - додав він.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Відзначити, США пообіцяли допомогти з розслідуванням про замах на Шефіра.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці розглядають кілька версій замаху на Шефіра.

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Сергій Шефір