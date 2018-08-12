Покушение на Мадуро: участники скрылись в Перу

Количество беглецов в Перу венесуэльский президент не назвал

Некоторые из участников покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу. Об этом сообщает El Universal.

Мадуро призвал правительство Перу помочь в захвате террористов и возвращении их в соответствии с международным правом венесуэльским властям.

"Мы знаем, что часть этих террористов отправилась в Перу, чтобы спрятаться и найти хоть какую-то защиту", - заявил президент.

Отметим, что количество беглецов Мадуро не назвал, а 10 августа стало известно, что подозреваются в покушении на президента Венесуэлы 25 человек. Из них арестовано всего десять.

Напомним, что покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено 4 сентября во время праздничного парада. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, которые находились рядом с Мадуро, не пострадал.

Кроме того, венесуэльский оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил о своем участии в организации покушения на Мадуро. Он действовал совместно с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле под названием "Сопротивление", в который, с его слов, входят уличные активисты, студенческие лидеры и бывшие военные.

Кроме того, Министерство внутренних дел Венесуэлы заявило, что 25 человек подозреваются в покушении на президента страны Николаса Мадуро. Десять человек, которые подозреваются в покушении, были задержаны.